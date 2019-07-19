الحبس لـ”فرملي” تحصل على النقود مقابل عملية وهمية في مستشفى بني ملال 

قضت المحكمة الابتدائية في بني ملال، يوم أمس الخميس، بالحبس النافذ في حق “ممرض متدرب”، توبع بتهمة النصب والاحتيال على مواطن، بإجراء عملية وهمية في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وحكمت المحكمة ابتدائيا بإدانة المتهم، وهو ممرض متدرب في المستشفى الجهوي في بني ملال، بعدما اعترف أمام هيأة القضاة من أجل المنسوب إليه، وقضت في حقه بـ 8 أشهر حبسا نافدة .

وحسب ما صرح به توفيق الدرهم، في وقت سابق لـ”اليوم 24″، فإنه كان ضحية عملية نصب من طرف “فرملي”، أوهمه خلال وجوده في المستشفى الجهوي في بني ملال لعلاج ابنته، البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تعاني مرضا في إحدى كليتيها، بأنها ستخضع لعملية جراحية.

وأضاف المتحدث نفسه أنه أكتشف، فيما بعد، أن ابنته لم تجر لها اَي عملية، وإنما تم النصب عليه بإيهامه بأن ابنته خضعت لعملية جراحية، بعدما تسلم منه أكثر من 2 مليون سنتيم، مصاريف العملية.