الحرس الثوري يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، احتجاز ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، فيما أكد إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.
وذكر الحرس في بيان، أن "قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".
وأضاف أنه "تم توجيه الناقلة الى السواحل الايرانية وتسليمها الى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أشارت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات عقب ورود أنباء حول توجه سفينة تحت علم بريطانيا إلى المياه الإيرانية في الخليج.
وأضاف أنه "تم توجيه الناقلة الى السواحل الايرانية وتسليمها الى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أشارت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات عقب ورود أنباء حول توجه سفينة تحت علم بريطانيا إلى المياه الإيرانية في الخليج.
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