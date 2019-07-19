عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ماحصل في معسكر الشهداء

وجّه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي لبيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض فجر اليوم، الى ضربة من طائرة مسيرة مجهولة".



وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بـ "تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع الى لـ 16 حشد شعبي، فجر اليوم، الى قصف بطائرة مسيرة مجهولة".