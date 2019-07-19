امانة بغداد تعلن اعادة فتح شارع الكرادة داخل بعد قطعه 24 ساعة

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، اعادة فتح شارع الكرادة داخل وسط العاصمة بعد قطعه 24 ساعة لاغراض الصيانة. وقالت الامانة في بيان تلثقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم اعادة فتح شارع الكرادة داخل وسط بغداد بعد قطعه لمدة 24 ساعة فقط لغرض اجراء اعمال صيانة تخسف في احد خطوط المجاري الرئيسية ضمن المحلة 909 في الكرادة وتحديداً المقطع الممتد من فندق بابل باتجاه النفق".



وبينت ان "العمل استمر على مدار الساعة لإنجاز الاعمال وتم فتح الشارع امام حركة السير والمرور بشكل كامل".



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