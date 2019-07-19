تربية كربلاء توجه بعدم تجديد إجازات المدارس الأهلية التي كانت نسبة نجاحها متدنية

وجهت تربية محافظة كربلاء، الجمعة، بعدم تجديد إجازات المدارس الأهلية التي كانت نسبة نجاحها متدنية. وقالت تربية المحافظة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المدير العام للتربية في محافظة كربلاء عباس عودة عليوي وجه قبل قليل الجهات المعنية في المديرية بعدم تجديد إجازات المدارس الأهلية التي كانت نسبة نجاحها متدنية" .



واكدت ان "تجديد الاجازات والهدف من منحها للمدارس الأهلية كان مشروطاً دوماً بجدية تلك المدارس وسعيها للارتقاء بالواقع التعليمي، الا ان النسب حين تأتي بهذا الشكل فمن الاجدى والأجدر عدم التجديد لمالكي تلك المدارس حفاظاً على ابنائنا التلاميذ والطلبة وسعياً جدياً منا للارتقاء بالواقع التعليمي الذي نطمح له".



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