النقل تعيد افتتاح خط باب الشرقي - مدينة الصدر عبر باصات حديثة

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، اعادة افتتاح خط باب الشرقي - مدينة الصدر عبر باصات النقل الحديثة بعد توقف دام لعدة سنوات.
واكدت الوزارة، أنه "بعد توقف دام لعدة سنوات تم افتتاح خط النقل ذو الدلالة 46 والذي ينطلق من ساحة النصر (الباب الشرقي) مرورا بشارع مستشفى الجملة العصبية باتجاه وزارة النقل وقناة الجيش الى مدينة الصدر (شارع الداخل تقاطق المستشفى) لخدمة ونقل المواطنين في المناطق المذكورة" .
واشارت الى انه "من خلال دراسات مستفيضة وخطط تشغيلية استطاعت الشركة من تفعيل اغلب خطوط النقل بين مناطق العاصمة بغداد وايضا بين المحافظات العراقية الاخرى والتي تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة الحالية لتقديم افضل خدمات النقل للمواطنين الكرام".
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