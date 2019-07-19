أكد تيار الحكمة الوطني، الجمعة، أنه سيبقى في المعارضة حتى حلول عام 2022، فيما أكد أن خطواته ستكون تنبيه الحكومة بأخطائها.
وأضاف آل عيسى، "أننا ننتظر رد فعل من الحكومة ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً"، مؤكداً "سنبقى حاضرين في تبنى مطالب الشعب ونتمنى من الحكومة تنفيذ هذه المطالب لانها حقة وعادلة".
وأوضح "سنبقى في المعارضة حتى عام 2022"، مبيناً أن "خطواتنا ستكون تنبيه الحكومة باخطائها ودورنا في المعارضة ان نتبنى مطالب الشارع".
وتابع القيادي في تيار الحكمة، "أننا لم نحرم من حصتنا الوزارية ونحن من سمحنا لرئيس الوزراء بالتصرف بالوزارات التي كانت من استحقاقنا".
وانطلقت، اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تيار الحكمة: سنبقى في المعارضة حتى عام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.