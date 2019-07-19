تيار الحكمة: سنبقى في المعارضة حتى عام 2022

وقال القيادي في تيار عمار آل عيسى في حديث لـ السومرية، إن "تظاهراتنا كانت في 14 محافظة وصدرت فيها مطالب أساسية تتضمن حصر السلاح بأيدي الدولة ومحاربة السلاح السائب، وإنهاء المحاصصة واثرها السلبي، بالإضافة إلى البطالة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد".وأضاف آل عيسى، "أننا ننتظر رد فعل من الحكومة ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً"، مؤكداً "سنبقى حاضرين في تبنى مطالب الشعب ونتمنى من الحكومة تنفيذ هذه المطالب لانها حقة وعادلة".

وأوضح "سنبقى في المعارضة حتى عام 2022"، مبيناً أن "خطواتنا ستكون تنبيه الحكومة باخطائها ودورنا في المعارضة ان نتبنى مطالب الشارع".

وتابع القيادي في تيار الحكمة، "أننا لم نحرم من حصتنا الوزارية ونحن من سمحنا لرئيس الوزراء بالتصرف بالوزارات التي كانت من استحقاقنا".



وانطلقت، اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية.