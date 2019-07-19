نائب: المقر الذي استهدفته الطائرة المسيرة تابع للحشد العشائري التركماني

وقال امرلي في حديث لـ الخليج 365، ان "الحشد الذي تصدى لارهاب داعش وقدم الغالي والنفيس لتحرير الارض اليوم نراه اصبح هدفا لاعداء العراق وبشكل مستمر وتحت عناوين وذرائع مختلفة"، مبينا ان "الحشد هو قوة وطنية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة كباقي الاجهزة الامنية العراقية".واضاف امرلي، ان "مقر الحشد الشعبي الذي استهدفته الطائرة المسيرة هو مقر للحشد العشائري التركماني حصرا ومن ابناء منطقة امرلي ومن المكونين السني والشيعي"، مشددا على ان "استهداف الحشد تحت ذرائع باطلة مختلفة سواء بالخطا العسكري او عدم وجود احداثيات او غيرها من الاعذار الواهية البعيدة كل البعد عن الواقع والتي نعلم انها مجرد ذرائع من امريكا لاستهداف الحشد وابطاله بعد افشالهم للمشروع الامريكي والصهيوني ودحرهم لداعش الارهابي هي تصرفات غير مقبولة وينبغي وضع حد لها".واكد امرلي، ان "هذه الحادثة بحاجة الى موقف قوي وواضح من الحكومة ومجلس النواب لوضع حد للخروقات التي تحصل وعملية الاستهداف المستمر للحشد وحتى القوات الامنية وان لانخاف من اي طرف سواء امريكا او غيرها، فنحن بلد لدينا سيادة وعلى الجميع احترام سيادة العراق وحرمة شعبة وقواته الامنية".

وكانت خلية الإعلام الامني اعلنت، اليوم الجمعة، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استهداف القوات الأميركية للحشد الشعبي في العراق.

