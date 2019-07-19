محكمة أمريكية تحاكم قناصا داعشيا في نيويورك

وجّهت محكمة في نيويورك الجمعة الاتّهام إلى إرهابي أمريكي يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد في كازاخستان حصل لاحقا على الجنسية الأمريكية وجّهت إليه اتّهامات عدّة بينها خصوصا "تقديم دعم مادي" إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

وكان الإرهابي الأمريكي اعتقل في سوريا على أيدي قوات سوريا الديمقراطية التي سلمته "مؤخرا" إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي".

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ومن المقرّر أن يمثل المتّهم أمام المحكمة بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيانها.





ويشكل الأجانب في صفوف تنظيم داعش تهديدا لبلدانهم بعد القضاء على التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، وتخشى الكثير من البلدان استقبالهم والعودة إلى أراضيهم، فيما طالبت بعض الدول بمحاكمتهم خارج أراضيها.

ويواجه أعضاء تنظيم داعش الإرهابي تهم ارتكاب جملة من الانتهاكات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نُفذت خلال أكثر من 4 سنوات على أراضٍ شاسعة في سوريا والعراق.