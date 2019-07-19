بومبيو: إيران تسعى لزعزعة استقرار الغرب

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العين الإخباريةالجمعة 2019/7/19 09:35 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن إيران تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول الغربية، وذلك في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى فنزويلا.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس أن بلاده لن تتراجع عن ردع أي تهديدات إرهابية في أي وقت.
وأكد أن السفينة الهجومية الأمريكية "يو.إس.إس بوكسر" أسقطت بالفعل أمس الخميس طائرة بدون طيار إيرانية في مضيق هرمز بعدما اقتربت منها بأقل من 1000 ياردة وتجاهلت نداءات التحذير التي أطلقتها السفينة الهجومية.
وتأتي تصريحات بومبيو بعد يوم من تحذيرات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مما وصفه بـ"تأثير إيران الخبيث" الذي يهدد الأمن والديمقراطية في المنطقة.
وقال بنس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تذكرنا زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى فنزويلا بأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تمتد إلى خارج الشرق الأوسط".
وتابع بنس: "ستفشل جهود وزير الخارجية الإيراني ظريف لدعم مادورو. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب فنزويلا وضد أعداء الديمقراطية".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على 4 عسكريين فنزويليين في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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