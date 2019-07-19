الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

في تهديد جديد لحرية الملاحة الدولية، أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، اختطاف ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ القوات البحرية التابعة لها احتجزت الناقلة البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.



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زعم الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم يشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.

وأوضح بيان للمليشيا الخميس، أن عناصر القوة البحرية اعتقلت طاقم الناقلة الأجنبية المكون من 12 شخصا، في حين زعمت أن كمية الوقود المهربة على متنها تجاوزت مليوني لتر، بحسب التلفزيون الإيراني.

وقبل يومين، أوردت تقارير إخبارية أن بحرية مليشيا الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية، اختطفت ناقلة نفطية قيل إنها كانت ترفع علم بنما على متنها لدى عبورها من مضيق هرمز.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.