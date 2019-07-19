عقوبات أمريكية بحق 4 عسكريين في فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 4 عسكريين فنزويليين، في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت، في 11 يوليو/تموز الجاري، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية، على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

وحينها، قالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو، ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.

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ومنذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ عدة أشهر بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية أزمة اقتصادية، هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد، الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.