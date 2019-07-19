الان تتابع ترامب: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:49 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس”. وأضاف: “الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي استفزازات إيرانية”.

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