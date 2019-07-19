أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لدعم السودان في هذه المرحلة الجديدة من تاريخها..مشيدا بالدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تهدئة الوضع في السودان.
وذكر قصر الإليزيه - وفقا لراديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس -أن هذه التصريحات تأتي عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
من جهة أخرى، أكد الرئيس ماكرون لرئيس وزراء إثيوبيا دعم فرنسا لبلاده بعد الهجوم الذي قتل فيه رئيس ولاية "أمهرة" "أمباتشو ميكونين" ومستشاره أثناء محاولة انقلاب في 22 يونيو الماضي.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الأربعاء، على وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يؤكد استعداد بلاده لدعم السودان فى المرحلة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.