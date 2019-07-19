شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستشهد بـ«أدلة» على إسقاط طائرة إيرانية.. وترمب يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن جيش بلاده واثق من أنه أسقط أمس (الخميس) طائرة مسيرة إيرانية، بعدما نفت طهران ذلك. وقال ترمب في تصريحات خلال حفل في البيت الأبيض اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي استفزازات أخرى. وتزامنت تصريحات ترمب مع إعلان مسؤول أمريكي أن واشنطن لديها «أدلة واضحة جداً» عن إسقاط الطائرة الإيرانية المسيّرة. وقال المسؤول الذي لم يرغب بذكر اسمه «لدينا أدلة واضحة جداً»، مشيراً إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر. وأضاف «إذا حلقت أي طائرة على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها".



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