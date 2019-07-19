شكرا لقرائتكم فيديو إيراني للدرون.. وترمب: أسقطناها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بثَّ التلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الجمعة، لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن البحرية الأميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.
وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني لقطات من الجو لسفن حربية ولم يتأكد من صحة الفيديو ومدى مصداقيته.
قال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات، بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.
كان ترمب قد قال يوم الخميس إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأميركية بوكسر وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".
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