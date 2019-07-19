شكرا لقرائتكم عراقيون إلى الحج.. عبر منفذ عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لليوم الرابع على التوالي يستقبل منفذ جديدة عرعر البري شمال السعودية الحجاج العراقيين وسط ترتيبات منظمة ، ورصدت كاميرا العربية أعمالا تطوعية قام بها مجموعة من الشباب والفتيات ، التفاصيل مع جزاع النماصي

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