شكرا لقرائتكم السودان.. اجتماع "الإعلان الدستوري" معلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في السودان، طالبت قوى الحرية والتغيير من الوسيط الإفريقي تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم الجمعة مع المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري. وفيما تجري الحرية والتغيير مشاورات في ظل تباينات داخلية، أبدت قوى الإجماع الوطني مرونة في العودة إلى المفاوضات. لتمكينها من اتمام مشاوراتها الداخلية حول الوثيقة الدستورية.

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