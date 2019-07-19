ترند الموجز| موعد نهائي الكان والقنوات المجانية والتشكيل..والقصة الكاملة للاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية وانتفاضة الهجرة.. ورد فعل الخارجية بعد ترحيل السعودية 300 حاج

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية.. والقنوات المجانية وترددها.. والمعلقون.. والتشكيل والغيابات، والقصة الكاملة للاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية.. وتحرك عاجل من الهجرة.. والضحية يكشف تفاصيل الواقعة، وبعد ترحيل السعودية 300 حاج مصري.. بيان تحذيري من وزارة الخارجية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية.. والقنوات المجانية وترددها.. والمعلقون.. والتشكيل والغيابات

يواجه المنتخب الجزائري، نظيره السنغالي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الثالثة فى تاريخه، والمرة الأولى منذ نسخة 1990، على حساب منتخب نيجيريا، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، في نصف النهائي.

على الجانب الأخر، تأهل المنتخب السنغالي إلى النهائي، بعد فوزه على منتخب تونس بهدف وحيد.

التشكيل المتوقع للجزائر:

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان

عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز

بغداد بونجاح

ويغيب عن الجزائر يوسف عطال لإصابته بخلع في الكتف.

التشكيل المتوقع للسنغال:

ألفريد جوميس

يوسف سابالي - ساليف ساني - شيخو كوياتي - لاميني جاساما

بادو ندياي - إدريسا جاي

ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار

مباي نيانج

ويغيب خاليدو كوليبالي عن النهائي بسبب حصوله على إنذارين.

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباراة عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع المباراة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع المباراة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000

المعلقون:

يعلق فهد العتيبي على نهائي أمم إفريقيا على قناة تايم سبورت ، بينما يعلق خفيظ دراجي على قنوات beIN SPORTS.

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القصة الكاملة للاعتداء على مصري داخل طائرة رومانية.. وتحرك عاجل من الهجرة.. والضحية يكشف تفاصيل الواقعة

انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة من الغضب، بسبب اعتداء أمن طائرة رومانية على أسرة مصرية، مما دفع وزارة الهجرة للتحرك العاجل، لمتابعة الأزمة، فيما كشف الضحية تفاصيل الواقعة.

بداية القصة

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نشبت مشاجرة بين راكب مصري يدعى، حسن سلامة، وأمن طائرة رومانية قادمة إلى مصر، أثناء رحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية.

وحدثت مشادة بين طاقم الطائرة، والسيدة المغربية، نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ، الذي تصادف جلوسها بجواره، مما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر، مما دفع زوجها للتدخل في النقاش، مما استدعى تعامل الأمن معه بعنف شديد.

أول تحرك من الهجرة

من جانبها تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير صلاح عبد المقصود سفير مصر في رومانيا، حيث أكد أن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، حدثت مشادة بين طاقم الطائرة والسيدة الراكبة المغربية نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذي تصادف جلوسها بجواره، مما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر.

وأضاف السفير أن الموقف تحول من حوار إلى شجار مع الأسرة أدى إلى طلب طاقم الطائرة سلطات أمن المطار ،التي أجبرت الأسرة على ترك الرحلة وإلغاء التذكرة.

وتوجه القنصل المصري برومانيا إلى المطار فور إبلاغه بالواقعة، حيث وجد أن الراكب قد غادر رومانيا إلى مصر عبر الخطوط التركية نزولا إلى شرم الشيخ ثم القاهرة.

وأشار القنصل إلى متابعة السفارة المصرية والمغربية التحقيقات الجارية مع السلطات المعنية لمعرفة كافة تفاصيل الحادث وما ستسفر عنه التحقيقات، وإطلاع الوزيرة على تطور سير التحقيقات في هذا الشأن.

كما تواصلت وزارة الهجرة مع رموز الجالية في رومانيا، للتأكيد على اهتمام الوزارة بأي حادث يتعرض له أي مواطن بالخارج حتى لو كان حالة فردية أو حادث عارض موضحة استمرار متابعة الموقف مع السفارة المصرية برومانيا لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بالحادث وما ستسفر عنه.

الهجرة تتواصل مع الضحية

وفي سياق متصل، تواصلت وزيرة الهجرة، مع المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، حيث اطمأنت عليه وعلى أسرته وأكدت على استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف.

وأكدت الوزيرة، خلال الاتصال، على استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ودعته للقائه بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.

أول تعليق للضحية

وفي أول تعليق له، قال حسن سلامة المصري، الذي تم الاعتداء عليه داخل الطائرة، إن العنصرية كانت العامل الأساسي للواقعة.

وأوضح سلامة في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الواقعة بدأت باختلاف مقاعد الطائرة مع زوجته، حيث أن مقعدها كان في أول الطائرة أما مقعده في الخلف، وقال "بالفعل استجبنا للوضع وجلست زوجتي بجانب مقعد الطوارئ ووضعت حقيبة يدها على الأرض".

ومن هنا بدأت المشكلة، حيث رفضت المضيفة هذا الوضع وطلبت منها أن تزيل الحقيبة من طريق الطائرة، واستجابت زوجته لها ووضعتها على أرجلها ولكن المضيفة استمرت في رفضها لوضع الحقيبة مع العلم إنها حقيبة يد وليست حقيبة سفر.

وأشار سلامة، إلى أن المضيفة قامت بالتحدث بطريقة عنيفة مع زوجته بعد أن أخبرتها أنها لم تتحدث اللغة الإنجليزية ولكنها تتحدث الفرنسية بحكم جنسيتها المغربية، فقالت لها "من يجلس هنا لابد أن يعرف اللغة الإنجليزية"، مشيراً أنه أتى على صوت المضيفة مع زوجته وعندما وجد أن المشكلة بسيطة قام بتبديل المقاعد معها وجلست هي في المقعد الخلفي.

وتابع حديثه المضيفة لم تصمت عن هذا الهراء، وقالت "من يجلس على مقعد الطوارئ يجب أن يكون قوي ليستطيع دفع الباب عند الطوارئ ومن هنا ابتسمت وقلت لها مفيش مشكلة".

وأكد المواطن المصري أن الواقعة تطورت إلى أن أمن المطار صعد على متن الطائرة ليطلبوا رؤية جوازات السفر الخاصة بنا وعندما أظهرت لهم جواز سفري الخاص قالوا لي ليس أنت المطلوب ولكن المطلوب هي زوجتك فرفض هذا القرار ومنها طلب الأمن أن يغادروا الطائرة وعندما رفضت أنا وزوجتي هذا القرار تدخل ركاب الطائرة بالشهادة معنا متهمين طاقم الطائرة والأمن بالعنصرية لعدم معرفة زوجتي اللغة الإنجليزية".

وأضاف أن الأحداث تطورت وأصيبت زوجتي بغيبوبة سكر وإبني أصيب بحالة انهيار عصبي شديد من هول الموقف عندما تعرضت للاعتداء من قبل طاقم الطائرة في مطار رومانيا ، وتم نقل زوجتي إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبي علي الذي أثبت كدمات شديدة من الضرب.

وأكد سلامة أن ركاب الطائرة بالكامل أدلوا بأرقام هواتفهم لي للشهادة في أي جهة حكومية ضد شركة الطيران وطاقم الطائرة، والشهادة ضد الطيار الذي اتهم زوجتي بالبصق في وجهه.

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بعد ترحيل السعودية 300 حاج مصري.. بيان تحذيري من وزارة الخارجية

أهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين عدم السفر إلى السعودية خلال موسم الحج بتأشيرة زيارة إلكترونية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على الفيس بوك، بيانا، الجمعة، حيث صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظناً منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج، مما يعرضهم للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن، مما يترتب عليه معاناتهم وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل في تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، حيث أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة.

كما تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجون المواطنين للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الإلتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.

وكانت السعودية قد رحلت 300 حاج مصري بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفاعلية "حفلات" كحجاج، وهى التأشيرة الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

وبحسب اليوم السابع، تعتبر هذه التأشيرات غير مسجلة علي أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادة المواطنين المصريين مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولى، وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.

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