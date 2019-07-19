خارجية الإمارات دانت الإنفجار قرب جامعة في كابول: نرفض العنف والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، أنّ "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لحادث الإنفجار الّذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية اليوم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وجدّدت في بيان، "موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال ​العنف​ والتخريب الّذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًّا كان مصدره ومنطلقاته"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ إلى "التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، بما يكفل أمن العالم وسلامه".

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجراميّة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".