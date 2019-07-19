أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنّ "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لحادث الإنفجار الّذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية اليوم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وجدّدت في بيان، "موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب الّذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًّا كان مصدره ومنطلقاته"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، بما يكفل أمن العالم وسلامه".
وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجراميّة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات دانت الإنفجار قرب جامعة في كابول: نرفض العنف والتخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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