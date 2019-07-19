رئيس وزراء كوسوفو يقدم استقالته بعد استدعائه من القضاء الدولي لارتكابه جرائم حرب

قدّم رئيس وزراء ​كوسوفو​ القائد السابق للقوات الكوسوفية اثناء نزاع 1998-1999 راموش اراديناج، استقالته بعد ان استدعاه ​القضاء​ الدولي كمشتبه به.

واعلن اراديناج في تصريحات صحافية ان المحكمة الخاصة التي استدعتهن عرضت عليه ان يتقدم للمحكمة بوصفه رئيس وزراء او كمواطن عادي، وهو اختار الخيار الثاني".

والمحكمة الخاصة الدولية التي دعم ​الاتحاد الأوروبي​ تأسيسها، تشكلت في 2015 للنظر في الجرائم المفترضة التي ارتكبها المتمردون الألبان في كوسوفو خصوصا ضد الصرب وأقلية الروما ومعارضين ألبان خلال نزاع كوسوفو وبعده (1998-1999).