عَلِمت "النشرة" أنّ "إشكالًا وقع في مقر بلدية ​كفرحبو​ - ​الضنية​ على خلفيّة تعيين عناصر شرطة في البلدية، وعلى بعض الملفات الأُخرى، إذ أقدم ثلاثة أعضاء على تكسير محتويات قاعة البلدية، إضافة إلى جرح موظفة نتيجة الإشكال".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال في مقر بلدية كفرحبو- الضنية على خلفية تعيين عناصر شرطة بالبلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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