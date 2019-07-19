أفادت مراسل "النشرة" في ​مجلس النواب​ أقرّ المادة المتعلّقة بتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة الّتي تتيح الحق بالتقاعد. كما أقرّ المادّة المتعلّقة بمنع نقل وانتداب القضاء العدليّين والماليّين إلى ملكات الإدارات والمؤسّسات العامة كافّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجلس النواب أقر المادة المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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