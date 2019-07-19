خروج الحريري وخليل وأبو فاعور من القاعة لعقد لقاء جانبي

خرج رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ووزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ من القاعة لعقد لقاء جانبي للبحث في ما حصل بموضوع ​الضرائب​ على البضائع المستوردة.

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