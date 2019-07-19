خرج رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل أبو فاعور من القاعة لعقد لقاء جانبي للبحث في ما حصل بموضوع الضرائب على البضائع المستوردة.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج الحريري وخليل وأبو فاعور من القاعة لعقد لقاء جانبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.