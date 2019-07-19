حمدان للعسكريين المتقاعدين: اسقطتم كانتوناتهم المذهبية وفسادهم وإفسادهم

أكد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" العميد مصطفى حمدان أنه "للمتقاعدين العسكريين سلام على جباهكم المرفوعة، وعلى عرق جبينكم الطاهر واشلائكم المقطوعة وارادتكم التي هي من ارادة الله المقدسة، ارعبتم وحوش النظام الذين ما هابوا احدا في سابق الزمان و دب الرعب في اركانهم وفقدوا أعصابهم وشتموا بعضهم بعض وفضحوا لطشهم للمال العام".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اوضح حمدان أن "اليوم يا طليعة الامل لكل لبنان رغم محاولاتهم اظهاركم كقلة أو زرافات منقسمة، اسقطتم كانتوناتهم المذهبية والطائفية وفسادهم و إفسادهم وباتوا هم القلة والطغمة الباغية وصناع الفزلكات الدستورية المخالفة على مقاس كراسيهم البالية".
ووجه التحية الى "قيادة الجيش الرشيدة والعماد جوزيف عون والرجال في جيشنا الوطني وقوى الامن الداخلي وللحراك العسكري للمتقاعدين المبارك ".
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