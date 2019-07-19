حمدان للعسكريين المتقاعدين: اسقطتم كانتوناتهم المذهبية وفسادهم وإفسادهم

أكد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​" العميد ​مصطفى حمدان​ أنه "للمتقاعدين العسكريين سلام على جباهكم المرفوعة، وعلى عرق جبينكم الطاهر واشلائكم المقطوعة وارادتكم التي هي من ارادة الله المقدسة، ارعبتم وحوش النظام الذين ما هابوا احدا في سابق الزمان و دب الرعب في اركانهم وفقدوا أعصابهم وشتموا بعضهم بعض وفضحوا لطشهم للمال العام".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، اوضح حمدان أن "اليوم يا طليعة الامل لكل ​لبنان​ رغم محاولاتهم اظهاركم كقلة أو زرافات منقسمة، اسقطتم كانتوناتهم المذهبية والطائفية وفسادهم و إفسادهم وباتوا هم القلة والطغمة الباغية وصناع الفزلكات الدستورية المخالفة على مقاس كراسيهم البالية".

ووجه التحية الى "​قيادة الجيش​ الرشيدة و​العماد جوزيف عون​ والرجال في جيشنا الوطني و​قوى الامن الداخلي​ وللحراك العسكري للمتقاعدين المبارك ".