صفير: الفوائد المرتفعة تنعكس سلبا على تمويل الاقتصاد

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في حديث تلفزيوني له ان "الفوائد المرتفعة تنعكس سلباً على تمويل الاقتصاد، واذا كان لدينا فوائد بالـ 11 و 12 و 13 بالمئة، كيف يمكن فتح اعتمادات ومساعدة ​المصانع​ التي لدينا، فهذا "يكرسح" ​الإقتصاد​ كليا".

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