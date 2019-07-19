أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "تمضي عملية شحن معدات نظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها". وفي 12 تموز الحالي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء ال​منظومة​ الدفاعية "إس-400". وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني عن بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى ​تركيا​، مؤكدا "تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.