عطالله: أين المشكلة في المجلس العدلي؟ الإنسان البريء سيكون بريئًا أينما تمت محاكمته

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح تلفزيوني من راس ​بعلبك​ خلال جولة له في ​البقاع​، "أنني لمست أنه لم يتغير أي شيء في عاداتنا ال​لبنان​ية وما رأيناه منذ بضعة أسابيع هو مجرد شواذ"، موضحًا أن "أهالي بعلبك استقبلوني بكل محبة وبكرم ضيافة كبير وذلك يشعرن بالاطمئنان بأن لبنان بألف خير. فالناس هنا يستحقون ​الحياة​ لأنهم يطبقون العيش المشترك من دون الكلام عنه وسياج الوطن حمت البلاد من ​الإرهاب​ لأنهم متحدون ومتضامنون".

ولفت عطالله إلى "أننا نتمنى عقد جلسة للحكومة بأسرع وقت لأن البلد لا يحمل تأخيرًا أكثر"، متسائلًا: "أين المشكلة في ​المجلس العدلي​؟ فالإنسان البريء سيكون بريئًا أينما تمت محاكمته. فليحكم المجلس العدلي بالعدل بكل ما حصل في ​قبرشمون​".

وشدد على "أننا كتيار وطني حر سنكون مع ​الجيش​ ولن نكون بمواجهة معه".