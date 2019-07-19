عطالله: أين المشكلة في المجلس العدلي؟ الإنسان البريء سيكون بريئًا أينما تمت محاكمته

أكد وزير المهجرين غسان عطالله، في تصريح تلفزيوني من راس بعلبك خلال جولة له في البقاع، "أنني لمست أنه لم يتغير أي شيء في عاداتنا اللبنانية وما رأيناه منذ بضعة أسابيع هو مجرد شواذ"، موضحًا أن "أهالي بعلبك استقبلوني بكل محبة وبكرم ضيافة كبير وذلك يشعرن بالاطمئنان بأن لبنان بألف خير. فالناس هنا يستحقون الحياة لأنهم يطبقون العيش المشترك من دون الكلام عنه وسياج الوطن حمت البلاد من الإرهاب لأنهم متحدون ومتضامنون".
ولفت عطالله إلى "أننا نتمنى عقد جلسة للحكومة بأسرع وقت لأن البلد لا يحمل تأخيرًا أكثر"، متسائلًا: "أين المشكلة في المجلس العدلي؟ فالإنسان البريء سيكون بريئًا أينما تمت محاكمته. فليحكم المجلس العدلي بالعدل بكل ما حصل في قبرشمون".
وشدد على "أننا كتيار وطني حر سنكون مع الجيش ولن نكون بمواجهة معه".
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