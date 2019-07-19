أبو شرف: مهمتنا العمل تحت سقف القانون وبعض المستشفيات قد تضطر لتصغير حجمها

أكّد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، أنّ "كثرًا يتعالجون في ​لبنان​ بسبب المستوى الإستشفائي العالي، الّذي هو بحاجة ببعض الأحيان إلى ضبط"، موضحًا "أنّنا نبلغ ​وزارة الصحة العامة​ عن الأشخاص الّذين يعملون خارج القانون، ونحن مهمّتنا أن نعمل تحت سقف القانون، وأن نضمن أنّ لا غبار على إذن مزاولة مهنة الطب". حجمها

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "لا إمكانيّة لدينا أن نلاحق المخالفين قضائيًّا أو قانونيًّا، ووزارة الصحة تتابع الموضوع". وذكر أنّ "التأمين يغطّي أقل من 10 بالمئة من الفاتورة الإستشفائيّة، والتكلفة الكبيرة يغطّيها ​الضمان الاجتماعي​ ووزارة الصحة".

وأكّد أبو شرف أنّ "مصاريف باهظة تترتّب على ​المستشفيات​، وإذا لم تتمّ تغطيتها، فهناك خطر أن تعمد بعض المستشفيات إلى تصغير حجمها".