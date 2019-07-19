أكّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف، أنّ "كثرًا يتعالجون في لبنان بسبب المستوى الإستشفائي العالي، الّذي هو بحاجة ببعض الأحيان إلى ضبط"، موضحًا "أنّنا نبلغ وزارة الصحة العامة عن الأشخاص الّذين يعملون خارج القانون، ونحن مهمّتنا أن نعمل تحت سقف القانون، وأن نضمن أنّ لا غبار على إذن مزاولة مهنة الطب". حجمها
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "لا إمكانيّة لدينا أن نلاحق المخالفين قضائيًّا أو قانونيًّا، ووزارة الصحة تتابع الموضوع". وذكر أنّ "التأمين يغطّي أقل من 10 بالمئة من الفاتورة الإستشفائيّة، والتكلفة الكبيرة يغطّيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة".
وأكّد أبو شرف أنّ "مصاريف باهظة تترتّب على المستشفيات، وإذا لم تتمّ تغطيتها، فهناك خطر أن تعمد بعض المستشفيات إلى تصغير حجمها".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شرف: مهمتنا العمل تحت سقف القانون وبعض المستشفيات قد تضطر لتصغير حجمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.