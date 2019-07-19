كهرباء لبنان: عزل محطة الجمهور لتنفيذ أعمال صيانة الاحد المقبل

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، عن "عزل محطة الجمهور الرئيسية 150 ك.ف. بالكامل يوم الأحد الواقع فيه 21/7/2019 من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في المحطة المذكورة".
واضافت ان التغذية بالتيار الكهربائي ستنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل التالية: السلطانية، الطيبة، مرجعيون، عبد العال، الأولي، بيت الدين، رشميا، الجمهور، عاليه، صوفر، البوشرية، الجديدة، بصاليم، الغاز، الشباك، الحازمية ـ البسطة، الأونسكو، المطار، الغربية والحرج".
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