كهرباء لبنان: عزل محطة الجمهور لتنفيذ أعمال صيانة الاحد المقبل

اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان، عن "عزل ​محطة الجمهور​ الرئيسية 150 ك.ف. بالكامل يوم الأحد الواقع فيه 21/7/2019 من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في المحطة المذكورة".

واضافت ان التغذية ب​التيار الكهربائي​ ستنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل التالية: ​السلطانية​، ​الطيبة​، ​مرجعيون​، عبد العال، الأولي، ​بيت الدين​، ​رشميا​، الجمهور، ​عاليه​، صوفر، ​البوشرية​، ​الجديدة​، ​بصاليم​، ​الغاز​، الشباك، ​الحازمية​ ـ ​البسطة​، الأونسكو، ​المطار​، الغربية والحرج".