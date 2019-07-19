أبو فاعور: رسم الـ3 بالمئة ليس مطلبا لوزارة الصناعة ولا للصناعيين

أكد وزير الصناعة أبو فاعور في حديث تلفزيوني له ان "رسم الـ3 بالمئة ليس مطلبا ل​وزارة الصناعة​ ولا للصناعيين"، مشيراً الى أن "هناك نقاشا تفصيليا لما يجب إسثناءه من هذا الرسم".

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