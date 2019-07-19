ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك بأنّ "أشخاص من "آل ش. د" في حي الشيقان في بعلبك، أقدموا على إطلاق النار باتجاه منزل "ف. ع" بسبب خلافات عائليّة".
وبيّن أنّ "على اثر ذلك، أقدم أشخاص من "آل ع" على إطلاق النار على محل حلويات عائد لـ"ح. ش. د"، واقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إطلاق نار بين عائلتين في بعلبك نتيجة خلافات عائلية والأضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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