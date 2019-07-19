النشرة: إطلاق نار بين عائلتين في بعلبك نتيجة خلافات عائلية والأضرار مادية

ذكر مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "أشخاص من "آل ش. د" في حي الشيقان في بعلبك، أقدموا على ​إطلاق النار​ باتجاه منزل "ف. ع" بسبب خلافات عائليّة".

وبيّن أنّ "على اثر ذلك، أقدم أشخاص من "آل ع" على إطلاق النار على محل حلويات عائد لـ"ح. ش. د"، واقتصرت الأضرار على الماديات".