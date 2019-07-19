مجلس النواب أقر كل المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال

أفادت مراسلة "النشرة" في ​المجلس النيابي​، بأنّ "المجلس أقرّ كلّ المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات ​لجنة المال والموازنة​، لا صيغة الحكومة". وبيّنت أنّ "​مجلس النواب​ أقرّ المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، بعد نقاش لا سيما حول الناجحين في مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، بالإضافة إلى تنظيم التطويع في ​الأسلاك العسكرية​ والأمنية والامتيازات"، موضحةً أنّه "يُستثنى من هذه الأحكام السلطة القضائية والضباط من رتبة عقيد وما فوق". مجلس النواب أقر مادة متعلقة بوقف التوظيف والتعاقد بالإدارات العامة على 3 سنوات

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