ترامب: واثقون من أن قواتنا أسقطت طائرة إيرانية مسيرة

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أننا واثقون من أن قواتنا أسقطت ​طائرة​ إيرانية مسيرة"، مشددًا على "أننا جاهزون للرد على أي استفزازات من قبل إيران".

وكان ترامب​ قد أعلن أمس عن أن سفينة الإنزال الأميركية "بوكسر" دمرت ​طائرة​ مسيرة إيرانية"، لافتًا إلى أنها "اقتربت نحو 1000 متر من السفينة الحربية الأميركية في مضيق هرمز".

ودعا باقي الدول لإدانة "المضايقات الإيرانية وتوفير الحماية للسفن التي تعبر المضيق".

يذكر أن هذه الحادثة ليست الاولى بين البلدين، كما أن الحرس الثوري الإيراني اعلن في بيان الشهر الماضي أن "نيران الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة في محافظة هرمزكان جنوب إيران. وأضاف أن الطائرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان)، أُسقطت في منطقة كوه مبارك بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".