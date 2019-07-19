النشرة: تعليق المادة المتعلقة بفرض رسم 3 بالمئة على المواد المستوردة

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، بـ"تعليق المادة المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على ​القيمة المضافة​ ومادة ​البنزين​، باقتراح من وزير المال ​علي حسن خليل​ والحكومة، حيث طلب عدد من النواب أن تستثنى مادّة البنزين".

وأوضحت أنّ "بعد نقاش، علّق رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ هذه المادة".

ولفتت الى أنه "تمّ اقرار المادة 67 المقدمة من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام، وهي تؤمّن إيرادات للسنوات المقبلة".