النشرة: تعليق المادة المتعلقة بفرض رسم 3 بالمئة على المواد المستوردة

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بـ"تعليق المادة المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ومادة البنزين، باقتراح من وزير المال علي حسن خليل والحكومة، حيث طلب عدد من النواب أن تستثنى مادّة البنزين".
وأوضحت أنّ "بعد نقاش، علّق رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه المادة".
ولفتت الى أنه "تمّ اقرار المادة 67 المقدمة من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام، وهي تؤمّن إيرادات للسنوات المقبلة".
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