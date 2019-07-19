النيابة العامة العسكرية ادعت على نواف الموسوي و4 من مرافقيه

ادعت النيابة العامة العسكرية على النائب المستقيل نواف الموسوي، بجرم إطلاق نار والتخريب داخل مخفر لقوى الأمن الداخلي وتهديد عناصره بالسلاح. كما ادعت على ثلاثة مدنيين كانوا برفقته، بإيذاء طليق ابنة الموسوي بواسطة آلات حادة، وعلى مرافقه وهو عنصر في جهاز امن الدولة بالتدخل في الاشكال الذي حصل، من خارج نطاق مهمته، وأحالهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، لاستجوابهم واجراء المقتضى.
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي صوان، بدأ تحقيقاته منذ مساء الأحد الماضي، على أثر وقوع الاشكال داخل مخفر الدامور، واستدعى النائب الموسوي لمرات عدة لكنه امتنع عن الحضور.
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