النيابة العامة العسكرية ادعت على نواف الموسوي و4 من مرافقيه

ادعت ​النيابة العامة العسكرية​ على النائب المستقيل ​نواف الموسوي​، بجرم ​إطلاق نار​ والتخريب داخل مخفر ل​قوى الأمن الداخلي​ وتهديد عناصره ب​السلاح​. كما ادعت على ثلاثة مدنيين كانوا برفقته، بإيذاء طليق ابنة الموسوي بواسطة آلات حادة، وعلى مرافقه وهو عنصر في جهاز ​امن الدولة​ بالتدخل في الاشكال الذي حصل، من خارج نطاق مهمته، وأحالهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، لاستجوابهم واجراء المقتضى.

وكان مفوض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ ​القاضي فادي صوان​، بدأ تحقيقاته منذ مساء الأحد الماضي، على أثر وقوع الاشكال داخل مخفر ​الدامور​، واستدعى النائب الموسوي لمرات عدة لكنه امتنع عن الحضور.