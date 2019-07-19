تصادم بين 4 سيارات داخل نفق نهر الكلب باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن وقوع ​حادث تصادم​ بين 4 سيارات داخل نفق ​نهر الكلب​ باتجاه ​جونية​، مشيرة الى أن الأضرار مادية لكن ​حركة المرور​ كثيفة.

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