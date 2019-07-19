إقرار رسم 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للـTVA باستثناء البنزين والمواد الأولية

ذكرت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي، أنّ "المجلس عاد إلى المادة 60 المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على البضائع المستوردة، وتلى رئيس الوزراء سعد الحريري نصّ التعديل وجاء فيه: تُفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأوضحت أنّه "استُثنيت مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك، وقد سجّل النائب أسامة سعد اعتراضه".
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