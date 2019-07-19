إقرار رسم 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للـTVA باستثناء البنزين والمواد الأولية

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​المجلس النيابي​، أنّ "المجلس عاد إلى المادة 60 المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على البضائع المستوردة، وتلى رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ نصّ التعديل وجاء فيه: تُفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن ​مجلس الوزراء​".

وأوضحت أنّه "استُثنيت مادة ​البنزين​ والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك، وقد سجّل النائب ​أسامة سعد​ اعتراضه".