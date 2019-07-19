دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود لبلادها على متن رحلة تجارية بعد عطل بطائرتها

سيدني (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن اضطرت للعودة إلى البلاد على متن رحلة تجارية يوم الجمعة بعد ظهور مشكلة فنية في طائرتها التابعة لسلاح الجو النيوزيلندي وذلك عقب رحلة استغرقت يومين إلى أستراليا.

وذكرت القوات المسلحة أن طائرتها عانت من عطل في جهاز الكمبيوتر الخاص بالبيانات الجوية أثناء عمليات فحص قبل التحليق.

وأضافت في بيان يوم الجمعة لوكالة أسوشيتدبرس الأسترالية أن من المتوقع إصلاح الطائرة السبت. ولا تملك نيوزيلندا طائرة مخصصة لرئيس الوزراء على غرار طائرة الرئاسة الأمريكية، ولم تكن هذه هي التجربة الأولى من نوعها التي يتعرض لها رئيس وزراء نيوزيلندي.

ففي عام 2016، اضطر رئيس الوزراء جون كي إلى تأجيل زيارة إلى الهند بعد تعطل طائرته خلال توقفها للتزود بالوقود في شمال أستراليا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)