بومبيو: معاملة الصين للإيغور المسلمين "وصمة القرن"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوبومبيو: معاملة الصين للإيغورالمسلمين "وصمة القرن"

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة بأنها "وصمة القرن"، متهما بكين بالضغط على الدول كي لا تحضر مؤتمرا تستضيفه واشنطن عن الحريات الدينية.

وقال بومبيو أمس آخر أيام مؤتمر واشنطن الدولي هذا، إن "الصين تشهد واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في وقتنا الحاضر، ويمكن عن حق اعتبارها وصمة القرن".

وأضاف أن مسؤولي الحكومة الصينية سعوا لإثناء الدول عن حضور المؤتمر الذي استضافته بلاده على مدى ثلاثة أيام وحضرته 106 دول.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع ضحايا "الاضطهاد الديني" في الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار.

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من جهتها، رفضت الحكومة الصينية أي تلميح بأنها تنتهك الحقوق الدينية وحقوق الإنسان، وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "ما يطلقون عليه الاضطهاد الديني لا وجود له في الصين".

وطالب الولايات المتحدة بأن "تنظر للسياسات الدينية التي تنتهجها الصين ووضع الحريات الدينية فيها والكف عن استخدام قضية الدين ذريعة للتدخل في شؤون الدول".

المصدر: "رويترز"