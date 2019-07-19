مصرع طالبة تناولت مبيدًا حشريًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقيت طالبة مصرعها، اليوم الجمعة، عقب تناولها مبيد حشري بمركز طما، عن طريق الخطأ.
وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "ندى ا." 17 سنة، طالبة ومقيمة بندر طما، مصابة بضيق في حدقة العين والتنفس وتوفيت عقب وصولها.
وقالت والدتها "نادية م." 47 سنة، ربة منزل، إنه أثناء قيام ابنتها بأعمال نظافة في المنزل، تناولت مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ، ما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.
وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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