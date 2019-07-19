محكمة في نيويورك توجّه الاتهام إلى "قناص" أمريكي في تنظيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):
وجّهت محكمة في نيويورك الجمعة الاتّهام إلى جهادي أمريكي التحق بتنظيم داعش في سوريا حيث قاتل كـ"قناص" ومن ثم أصبح "أميراً" في التنظيم المتطرف، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.
وقالت الوزارة في بيان إنّ رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد في كازاخستان وحصل لاحقاً على الجنسية الأمريكية وجّهت إليه اتّهامات عدّة بينها خصوصا "تقديم دعم مادي" إلى "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان هذا الجهادي اعتقل في سوريا على أيدي قوات سوريا الديموقراطية التي سلمته "مؤخراً" إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي".
ومن المقرّر أن يمثل المتّهم أمام المحكمة بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيانها.
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