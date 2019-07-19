مصر تتفق مع إيطاليا على تنظيم مؤتمر في روما للترويج للفرص الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اتفقت الحكومة، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية على تنظيم مؤتمر في روما للشركات الإيطالية، وذلك لعرض فرص الاستثمار المصرية أمام الشركات.

وأوضح بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الاتفاق جاء خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو، لبحث التعاون المشترك في مجالات إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة والأسواق الحديثة، والذي ضم ممثلين عن الشركات الإيطالية ورئيس مرصد البحر المتوسط للدراسات الاقتصادية والاجتماعية جيراردو رومانو.

وقال عشماوي -في البيان- إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر بدأت تؤتي ثمارها ما انعكس على التصنيف الائتماني الذي استقر.

بالإضافة إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم نموا حيث بلغ 5.6% وتستهدف الحكومة نموا 6% في العام المالي المقبل، بالإضافة إلى نجاح الاقتصاد المصري في تقليل عجز الموازنة من 12% إلى 9% في العام المالي الجاري وانخفاض التضخم من 32% إلى 9%.

Advertisements

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار نظرا للإصلاحات الاقتصادية وأيضا موقعها الجغرافي ومدخل للقارة الأفريقية، في ضوء تتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال إن الشركات الإيطالية أمامها فرصة عظيمة لفتح استثمارات في مصر، وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وأيضا الاستفادة من كون مصر بوابة أفريقيا والمنطقة الإقليمية.

بدوره، أعرب رئيس مرصد البحر المتوسط للدراسات الاقتصادية والاجتماعية جيراردو رومانوا، عن سعادته البالغة للحفاوة التي تم بها استقبال وفد الكونفدرالية خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن هذا الاستقبال سينعكس بشكل إيجابي على رغبة الشركات والحكومة الإيطالية في زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.

وقال "شاهدنا وتابعنا على أرض الواقع التطور الكبير الذي شهدته مصر، من مشروعات البنية التحتية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، التي قمنا بزيارتها ولقاء الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، ولاحظنا الاهتمام الشديد ورغبة الطرفين المصري والإيطالي في دخول الشركات الإيطالية إلى مصر".

وتابع أن الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية هي أكبر كيان اقتصادي في العالم، حيث يضم نحو 10 آلاف شركة إيطالية، وتهدف الكونفدرالية إلى البحث عن الأسواق وضخ استثمارات من خلال شراكة حقيقية، ومصر من أولى دول العالم التي نرغب في دخول أسواقها، خاصة في ظل الروابط والعلاقات العميقة والجيدة التي تربط بين الشعبين.