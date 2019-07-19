"التنمية المحلية": نجاح مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي الشكاوي والمقترحات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزارة التنمية المحلية، نجاح مبادرة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها الوزارة لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، حيث بلغت جملة ما تلقته منذ انطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية يونيو الماضي 57 ألفاً و164 رسالة، منها 14 ألفاً و914 شكوى، تم حل 14ألفاً و473 شكوى بنسبة 97% وجاري حل 414 شكوى.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية -في بيان صحفي الجمعة- أن عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر يونيو الماضي 3445 رسالة، منها 1212 شكوى تم حل 916 شكوى منها، ويجري حل 296 شكوى، مؤكداً أن عدد شكاوى القمامة بلغ 707 شكاوى تليها شكاوى الإشغالات (276 شكوى)، ومخالفات البناء (108 شكاوى) ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي بلغ عددها 99 شكوى، وشكاوى الفساد (22 شكوى).

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وأشار، إلى أن خدمة الواتس أب تلقت خلال شهر يونيو 2518 رسالة، منها عدد 811 شكوى مستوفاة، تم الرد على 664 شكوى منها بنسبة 81,87% وجاري الرد على 147 شكوى، منها القمامة (537 شكوى) بنسبة 66% من إجمالي عدد الشكاوى، وشكاوى الفساد (5 شكاوى) بنسبة 0.6% وشكاوى التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبلغت 34 شكوى بنسبة 4% وشكاوى مخالفات البناء (27 شكوى) بنسبة 3,3% والإشغالات (208 شكاوى) بنسبة 25,6%، فيما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 177 رسالة، تضمنت 57 شكوى، وتم الرد على 51 شكوى منها بنسبة 89,47% وجاري حل 6 شكاوى وتضمنت الشكاوى 10 شكاوى تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة، و26 شكوى قمامة و11 شكوى مخالفات بناء و10 شكاوى إشغالات.

ولفت إلى أن عدد متابعي صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر يونيو بلغ 11 ألفاً و754 متابعاً، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة، منها 344 شكوى تم الرد على 221 شكوى بنسبة 64,2% وجاري الرد على 123 شكوى وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 58 شكوى، والقمامة (144 شكوى) ومخالفات البناء وعددها 70 شكوى وتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة (55 شكوى) والفساد 17 شكوى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهي رقم "الواتس أب": 01150606783، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكتروني ([email protected]).