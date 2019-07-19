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الإرهاب والهجرة يتصدران جولة بومبيو في أمريكا اللاتينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - (د ب أ):

من المنتظر أن يحشد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الموجود حاليا في الأرجنتين، الدعم من قادة أمريكا اللاتينية في قتال الولايات المتحدة ضد الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

يلقي وزير الخارجية كلمة في الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الإرهاب في نصف الكرة الغرب في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث سيتم تناول تحديات الإرهاب في نصف الكرة الغربي، حسبما ذكر اليوم موقع "صوت أمريكا".

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية رسميا جماعة حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، منظمة إرهابية. وبهذا تحصل الولايات المتحدة على حليف آخر في جهودها لتطوير ائتلاف عالمي لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

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وتتزامن زيارة بومبيو للأرجنتين مع الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس خلف 85 قتيلا. وقالت الحكومة الأرجنتينية إن جماعة حزب الله هى المسؤولة عن الهجوم.

غادر بومبيو بلاده أمس الخميس ليلتقي شخصيا بقادة أمريكا اللاتينية وسط مفاوضات صعبة مع المكسيك ودول أمريكا الوسطى بشأن أفضل طريقة لوقف تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية لأمريكا.

وتتضمن أيضا جولة بومبيو التي تستمر ثلاثة أيام الإكوادور والمكسيك والسلفادور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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