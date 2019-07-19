الأوروبي يدعو روسيا لوقف إمداد أنظمة حرب إلكترونية إلى دونباس

دعا الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة ، روسيا إلى وقف إمداد محطات تشويش ذات تقنية عالية وأنظمة حرب إلكترونية لتشكيلاتها المسلحة في دونباس.

وأدان التكتل الأوروبي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية تزايد استهداف طائرات بدون طيار تخص بعثة

الرصد الخاصة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعرقلة عملها.



وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان نقلته (يوكرينفورم)، أنه في 12 يوليو الجاري استهدفت أسلحة نارية صغيرة طائرة بدون

طيار لبعثة الرصد الخاصة في منطقة غير خاضعة لسيطرة الحكومة على بعد 7 كيلومترات شمال غرب منطقة لوهانسك.



وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يجب أن يخضع هؤلاء المسئولون عن إلحاق أي أضرار عمدية أو تدمير طائرات بدون طيار أو أي ممتلكات أخرى أو فقدان بعثة الرصد الخاصة لمساءلة سياسية ومالية.