عودة 417 مصريًا من ليبيا وعبور 272 شاحنة عبر منفذ السلوم

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، أن 417 مصريًا عادوا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري؛ بينهم 331 سافروا بصورة شرعية و86 بصورة غير شرعية، وأن 272 شاحنةعبرت في الاتجاهين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير أمن مطروح -في بيان اليوم الجمعة- إنه تم الانتهاء من إجراءات سفر ألف و382شخصا عبر المنفذ منهم 275 مصريًا و1107 ليبيًا.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 123 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 149 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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