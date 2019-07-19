هدد مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.
ورفض المسؤول الأمريكي - وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية - إنكار إيران تدمير إحدى طائراتها المسيرة، أمس الخميس، قائلاً إن "لدينا دليلاً واضحًاللغاية".
"بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".
من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، معتبرًا أن رواية طهران بشأنها غير صحيحة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول يهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.