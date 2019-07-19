بريطانيا والسويد تتفقان على دراسة التعاون في مجال القتال الجوي

اتفقت بريطانيا والسويد على دراسة التعاون في مجال القتال الجوي على مدار العشر سنوات المقبلين وفتح الباب أمام شركاء آخرين محتملين.
وقال وزير دفاع السويد، بيتر هولكفيجست - خلال مشاركته بمعرض جوي عسكري يعرف باسم "رويال أنترناشونال إير تاتو" وأقيم غربي بريطانيا - "سواء تحققتقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أم لا، فإن السويد لديها مصلحة استراتيجية لزيادة تعميق علاقاتها مع المملكة المتحدة".
الاتفاق بين البلدين دعا إلى إقامة برنامج مشترك في مجال تنمية الطائرات القتالية.
كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم/الجمعة/ - أن
وكانت بريطانيا قد كشفت النقاب العام الماضي عن خطط بشأن طائرة قتالية ومجموعة من طائرات بدون طيار تعرف باسم "تيمبيست"، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون الدفاعي الأوروبي في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا وألمانيا إلى أن يواجه برنامجهما المتعلق بالقتال الجوي التهديدات المتزايدة.
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