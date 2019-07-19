ريابكوف: سنبحث مسألة زيارة مادورو إلى موسكو خلال مؤتمر حركة عدم الانحياز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، اعتزامه إجراء مباحثات مع القيادة الفنزويلية خلال زيارته إلى كاراكاس، التي ستبدأ اليوم وحتى 22 يوليو الجاري، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، موضحًا أن المحادثات ستتضمن بحث زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لموسكو.

وقال ريابكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "من المخطط إجراء اتصالات على جميع المستويات، بما فيها على مستوى القيادة الفنزويلية،

وبالطبع مع نظرائنا في وزارة الخارجية، المسئولين عن ملف العلاقات مع الدول الأوروبية وبحث القضايا الدولية".



وأضاف "ستكون لدينا فرصة إضافية لعقد محادثات مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز، فبرنامج الزيارة مزدحم جدًا، وستكون هناك الكثير من الاجتماعات".

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وأشار الدبلوماسي الروسي، في سياق رده على سؤال بشأن احتمال زيارة مادورو إلى

روسيا، إلى أنه أحد الموضوعات التي ستُبحث في كاراكاس.



وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد يستقبل ريابكوف خلال زيارته للعاصمة الفنزويلية.



يُشار إلى أن حركة عدم الانحياز تأسست في سبتمبر عام 1961، ويشارك فيها 120 دولة، بالإضافة إلى 17 دولة و10 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب، وقد أُنشئت إبان انهيار النظام الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق في العالم من أجل الاستقلال، سعيًا لإيجاد دور فاعل في السياسات العالمية بعيدًا عن سياسات الدول الكبرى.